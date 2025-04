La salma di Francesco oggi rimane nella cappella dove ha celebrato messa per tutto il suo pontificato. Da domani dovrebbe essere traslata a San Pietro per poi essere esposta, fino a venerdì sera, alla devozione della folla di fedeli

Proseguono i messaggi di cordoglio per papa Francesco, morto il 21 aprile alle ore 7:35 in seguito a un ictus celebrale. Tutti i leader internazionali hanno rivolto il proprio pensiero per il pontefice deceduto all’età di 88 anni.

Alle 9 nell’Aula del Sinodo si terrà la prima congregazione generale dei cardinali che potrebbe ufficializzare la data dei funerali, che devono tenersi tra il quarto e il sesto giorno dopo la morte: quindi tra venerdì 25 aprile e domenica 27. La data più probabile è sabato 26 aprile per evitare che l’evento si tenga in concomitanza con le celebrazioni nazionali per la festa della Liberazione.

La sepoltura avverrà nella basilica di Santa Maria Maggiore, come deciso da Bergoglio nel testamento scritto il 29 giugno 2022. Nel frattempo, nella serata di ieri sono stati apposti i sigilli agli appartamenti del papa: non solo quello al secondo piano di Casa Santa Marta ma anche quello al terzo piano del Palazzo apostolico.

La salma di Francesco oggi rimane nella cappella dove ha celebrato messa per tutto il suo pontificato. Da domani dovrebbe essere traslata a San Pietro per poi essere esposta, fino a venerdì sera, alla devozione della folla di fedeli.

Nel frattempo il Consiglio dei ministri dovrà varare oggi tre giorni di lutto nazionale.

Terminata la prima congregazione dei cardinali in Vaticano La prima congregazione generale dei cardinali è terminata. Nel corso della riunione, cominciata alle 9, nell'Aula del Sinodo, sono state decise alcune tappe organizzative del rito, come la data dei funerali di Papa Francesco, e l'orario di traslazione della salma da Santa Marta, con l'esposizione nella Basilica di San Pietro. L'ultima telefonata di Papa Francesco a Gaza «Era il sabato della gloria e stavamo preparando la veglia di Pasqua, quando, alle 7 del pomeriggio qui, ci ha telefonato. Come sempre ha manifestato la sua vicinanza, la sua parola di consolazione, la benedizione, la preghiera per la pace. È stata l'ultima volta che lo abbiamo sentito, con padre Iusuf e suor Maria», racconta il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli. «Il messaggio più bello è stato sentire citate le sofferenze di Gaza nell'Urbi et Orbi, insieme all'appello a cessare la guerra. Per la parrocchia di Gaza è un momento molto doloroso. Anche gli ortodossi e i musulmani sono venuti a darci le condoglianze», continua Romanelli. Meloni ai funerali del Papa. Annullati gli impegni istituzionali La premier Giorgia Meloni sarà presente sabato prossimo, alle 10, ai funerali di Papa Francesco. La presidente del Consiglio ha dunque annullato gli impegni internazionali previsti per il fine settimana. Venerdì 25 e sabato 26 aprile erano infatti previste le visite ufficiali, rispettivamente, nella Repubblica dell'Uzbekistan, a Samarcanda, e poi nella Repubblica del Kazakistan, dove domenica 27, ad Astana, era in programma la partecipazione della premier al vertice Italia-Asia centrale con Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Controlli e accessi obbligati in piazza San Pietro Disposte imponenti misure di sicurezza a San Pietro. Per la gestione dell'intenso flusso di fedeli che anche oggi, all'indomani della scomparsa di Papa Francesco, si stanno riversando nella piazza per rendere omaggio al Pontefice, è stata creata un'area delimitata con accessi obbligati e controlli di borse e zaini. In campo poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia locale di Roma. Nei pressi degli accessi si sono formate già lunghe file tra turisti e pellegrini. Cosa succede dopo i funerali L'ufficio delle celebrazioni liturgiche ha reso anche noto che a seguito dei funerali di sabato 26 aprile, il feretro di Papa Francesco sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. La data dei funerali Sabato 26 aprile, alle ore 10, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro sarà celebrata la Santa messa esequiale di Papa Francesco, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. La data dei funerali è stata annunciata in una nota dalla Santa sede. Domani la bara del Papa a San Pietro Domani, mercoledì 23 aprile, la salma di papa Francesco verrà portata nella basilica di San Pietro. Al momento si trova nella cappella di Casa Santa Marta. A comunicarlo è l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche. «Dopo il momento di preghiera, presieduto da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, ha inizio la traslazione. La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall'Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Presso l'altare della Confessione il Cardinale Camerlengo presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite alla salma del Romano Pontefice». Diffuse le immagini della salma di Francesco La Santa Sede ha diffuso le prime immagini della bara di papa Francesco. Il corpo si trova nella cappella di Casa Santa Marta. Francesco indossa una veste liturgica rossa, ha il rosario tra le mani e la mitra. La bara è in legno. Accanto ci sono le guardie svizzere e il cardinale Pietro Parolin. In Italia saranno proclamati tre giorni di lutto nazionale Il Consiglio dei ministri, convocato oggi alle ore 11 a palazzo Chigi, proclamerà il lutto nazionale di tre giorni per la morte di Papa Francesco. Verrà affidato al capo del dipartimento della Protezione civile il coordinamento delle attività e di tutte le strutture impegnate, così come avvenne nel 2005 in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II. Anche Macron e Zelensky saranno presenti ai funerali di papa Francesco Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che sarà presente ai funerali di papa Francesco. "Saremo alle esequie del Papa, come è giusto che sia", ha detto Macron. “La presidenza è in attesa della data dei funerali del Papa e si sta preparando per la visita del presidente a Roma per dare l'addio al pontefice”, fa sapere invece una fonte interna alla presidenza ucraina. Nella serata del 21 aprile anche il presidente statunitense Donald Trump ha confermato la sua presenza Proclamati tre giorni di lutto nazionale a Cuba Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Lo riferiscono i media cubani, precisando che il periodo di lutto durerà dalle 6 ora locale del 22 aprile (mezzogiorno di oggi in Italia) fino alle 24 locali del 24 aprile. Per tutta la durata del lutto nazionale la bandiera cubana resterà a mezz'asta negli edifici pubblici e nelle sedi delle istituzioni militari. Fatti Un ictus dopo la Pasqua in mezzo ai fedeli. Nella fine del papa c’è il senso del pontificato Papa Francesco in un testo inedito: "La morte non è la fine di tutto ma l'inizio di qualcosa" "La morte non è la fine di tutto, ma l'inizio di qualcosa. È un nuovo inizio, come evidenzia saggiamente il titolo, perché la vita eterna, che chi ama già sperimenta sulla terra dentro le occupazioni di ogni giorno, è iniziare qualcosa che non finirà. Ed è proprio per questo motivo che è un inizio 'nuovo', perché vivremo qualcosa che mai abbiamo vissuto pienamente: l'eternità". È la "consolante certezza" espressa da papa Francesco in un testo inedito che esce all'indomani della sua morte, la prefazione al libro del cardinale Angelo Scola "Nell'attesa di un nuovo inizio. Riflessioni sulla vecchiaia", pubblicato dalla Libreria editrice vaticana Stati Uniti: bandiere a mezz'asta per la morte di Bergoglio Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso cordoglio per la morte di papa Francesco ieri, ordinando di issare le bandiere nazionali a mezz'asta e annunciando l'intenzione di partecipare al funerale del Pontefice insieme alla first lady Melania Trump. "Ho appena firmato un ordine esecutivo per mettere le bandiere del nostro Paese - tutte, tutte le bandiere federali e statali - a mezz'asta in onore di Papa Francesco", ha detto Trump durante i tradizionali eventi pasquali che si sono tenuti ieri alla Casa Bianca. "Era un uomo buono, lavorava duramente. Amava il mondo, ed p un onore fare questo gesto", ha aggiunto. Il presidente Usa ha anche annunciato che sarà presente insieme a Melania Trump ai funerali che si terranno in settimana. Alle 9 la prima congregazione dei cardinali Alle 9 nell'Aula del Sinodo si terrà la prima congregazione generale dei cardinali, convocata dal Decano del Collegio Cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re, nell'aula nuova del Sinodo che potrebbe ufficializzare la data dei funerali di Bergoglio che dovrebbero tenersi tra venerdì e domenica

