Il viaggio in uruguay, argentina e perù

Leone parte per l’America Latina, con l’ombra di Trump

Francesco Peloso
05 novembre 2026 • 20:54
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A un mese dell’operazione ha subito per via di un tumore al polmone, dopo aver ottenuto il via libera dei medici a fine ottobre, papa Leone XIV si rimette in cammino per visitare Uruguay, Argentina e Perù. Undici giorni, dal 6 al 17 novembre fitti di eventi e politicamente densi. Fra crisi politiche e il ruolo della Chiesa, sarà impossibile non fare i conti con la “presenza” del tycoon nella regione. A cominciare dall’incontro delicato con Milei

A un mese dell’operazione ha subito per via di un tumore al polmone, dopo aver ottenuto il via libera dei medici a fine ottobre, papa Leone XIV si rimette in cammino per visitare Uruguay, Argentina e Perù. Undici giorni, dal 6 al 17 novembre fitti di eventi e politicamente densi. Resta qualche incognita sulla capacità del pontefice di reggere un simile sforzo, ma tutto lascia credere che ce la possa fare. Di certo, la visita ha un significato particolare visto che si svolge a pochi giorni dalle

Francesco Peloso
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Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).