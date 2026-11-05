Leone parte per l’America Latina, con l’ombra di Trump

A un mese dell’operazione ha subito per via di un tumore al polmone, dopo aver ottenuto il via libera dei medici a fine ottobre, papa Leone XIV si rimette in cammino per visitare Uruguay, Argentina e Perù. Undici giorni, dal 6 al 17 novembre fitti di eventi e politicamente densi. Fra crisi politiche e il ruolo della Chiesa, sarà impossibile non fare i conti con la “presenza” del tycoon nella regione. A cominciare dall’incontro delicato con Milei