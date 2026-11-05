Leone parte per l’America Latina, con l’ombra di Trump

A un mese dell’operazione ha subito per via di un tumore al polmone, dopo aver ottenuto il via libera dei medici a fine ottobre, papa Leone XIV si rimette in cammino per visitare Uruguay, Argentina e Perù. Undici giorni, dal 6 al 17 novembre fitti di eventi e politicamente densi. Fra crisi politiche e il ruolo della Chiesa, sarà impossibile non fare i conti con la “presenza” del tycoon nella regione. A cominciare dall’incontro delicato con Milei
A un mese dell’operazione ha subito per via di un tumore al polmone, dopo aver ottenuto il via libera dei medici a fine ottobre, papa Leone XIV si rimette in cammino per visitare Uruguay, Argentina e Perù. Undici giorni, dal 6 al 17 novembre fitti di eventi e politicamente densi. Resta qualche incognita sulla capacità del pontefice di reggere un simile sforzo, ma tutto lascia credere che ce la possa fare. Di certo, la visita ha un significato particolare visto che si svolge a pochi giorni dalle