Papa Leone XIV, ritorno a Genazzano: il senso di un viaggio dentro la storia

Prevost per la seconda volta visita il paese della madonna del Buon Consiglio, che è stata la prima – anzi la primissima – meta del pontefice. La decisione di tornarci ha le sue radici nei forti legami della sua famiglia con gli agostiniani: Mildred, la madre di “Rob”, era infatti bibliotecaria in una scuola retta da loro, e lì i suoi fratelli maggiori, Louis e John, hanno studiato