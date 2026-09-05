Papa Leone XIV, ritorno a Genazzano: il senso di un viaggio dentro la storia

Prevost per la seconda volta visita il paese della madonna del Buon Consiglio, che è stata la prima – anzi la primissima – meta del pontefice. La decisione di tornarci ha le sue radici nei forti legami della sua famiglia con gli agostiniani: Mildred, la madre di “Rob”, era infatti bibliotecaria in una scuola retta da loro, e lì i suoi fratelli maggiori, Louis e John, hanno studiato
Sotto il segno di Genazzano il 7 settembre Leone XIV torna in questa cittadina a una cinquantina di chilometri a est di Roma, borgo fortificato tra l’antichissima Palestrina, la Praeneste celebre per il culto della Fortuna Primigenia, e la città papale di Anagni. A sorpresa, proprio Genazzano è stata infatti la prima – anzi la primissima – meta del pontefice. Nel 2025, quarantott’ore dopo l’elezione, Prevost era infatti andato a pregare nel piccolo santuario della Madonna detta del Buon Consigli