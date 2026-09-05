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Papa Leone XIV, ritorno a Genazzano: il senso di un viaggio dentro la storia

Giovanni Maria Vianstorico
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05 settembre 2026 • 18:15Aggiornato, 05 settembre 2026 • 18:45

Prevost per la seconda volta  visita il paese della madonna del Buon Consiglio, che è stata la prima – anzi la primissima – meta del pontefice. La decisione di tornarci ha le sue radici nei forti legami della sua famiglia con gli agostiniani: Mildred, la madre di “Rob”, era infatti bibliotecaria in una scuola retta da loro, e lì i suoi fratelli maggiori, Louis e John, hanno studiato

Sotto il segno di Genazzano il 7 settembre Leone XIV torna in questa cittadina a una cinquantina di chilometri a est di Roma, borgo fortificato tra l’antichissima Palestrina, la Praeneste celebre per il culto della Fortuna Primigenia, e la città papale di Anagni. A sorpresa, proprio Genazzano è stata infatti la prima – anzi la primissima – meta del pontefice. Nel 2025, quarantott’ore dopo l’elezione, Prevost era infatti andato a pregare nel piccolo santuario della Madonna detta del Buon Consigli

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví