Non dividersi, ma unire, nel nome dei diritti. Il viaggio calmo di papa Leone nelle “due Spagne”

L’incontro a sorpresa con Bad Bunny, le battute sull’intelligenza artificiale, il monito sulle migrazioni, il discorso al parlamento. Ma soprattutto il pontefice ha chiarito il programma del pontificato: l’intenzione di superare le polarizzazioni nella chiesa e, se possibile, nella società

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Nella terra delle «due Spagne», che da un paio di secoli si contrappongono con radicalità e a volte con ferocia, il viaggio di Leone XIV – durato una settimana – gli ha permesso di confermare il programma del pontificato: l’intenzione di superare le polarizzazioni nella Chiesa e, se possibile, nella società. Con parole che certamente sarebbero state ribadite nell’abituale conferenza stampa sul volo di ritorno. Ma l’appuntamento è saltato per un guasto all’aereo papale. Di conseguenza quasi tutto