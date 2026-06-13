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Non dividersi, ma unire, nel nome dei diritti. Il viaggio calmo di papa Leone nelle “due Spagne”

Giovanni Maria Vianstorico
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13 giugno 2026 • 17:40

L’incontro a sorpresa con Bad Bunny, le battute sull’intelligenza artificiale, il monito sulle migrazioni, il discorso al parlamento. Ma soprattutto il pontefice ha chiarito il programma del pontificato: l’intenzione di superare le polarizzazioni nella chiesa e, se possibile, nella società

Nella terra delle «due Spagne», che da un paio di secoli si contrappongono con radicalità e a volte con ferocia, il viaggio di Leone XIV – durato una settimana – gli ha permesso di confermare il programma del pontificato: l’intenzione di superare le polarizzazioni nella Chiesa e, se possibile, nella società. Con parole che certamente sarebbero state ribadite nell’abituale conferenza stampa sul volo di ritorno. Ma l’appuntamento è saltato per un guasto all’aereo papale. Di conseguenza quasi tutto

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Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví