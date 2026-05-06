l’incontro con il pontefice

Il papa e la nuova stoccata contro Trump, ora la missione di Rubio si fa impossibile

Mattia Ferraresi
06 maggio 2026 • 20:20

Le parole di Leone in udienza generale: «La Chiesa denuncia chi mortifica la vita e prende posizione per le vittime e gli sfruttati». Sempre più una “mission impossible” la visita del segretario di Stato Usa in Vaticano. Scontro in vista sul dossier cubano

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha detto che giovedì 7 maggio parlerà con Leone XIV di libertà religiosa minacciata, con un particolare focus sull’Africa, continente che il papa ha da poco visitato. E si parlerà anche di Cuba, la patria culturale di Rubio che ha un posto speciale nel cuore della chiesa. «C’è molto di cui parlare con il Vaticano», ha detto Rubio ai giornalisti alla Casa Bianca, in una comparsa che alcuni hanno letto come una prova di quando sarà lui alla Casa Bianc

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)