Il papa e la nuova stoccata contro Trump, ora la missione di Rubio si fa impossibile

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Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha detto che giovedì 7 maggio parlerà con Leone XIV di libertà religiosa minacciata, con un particolare focus sull’Africa, continente che il papa ha da poco visitato. E si parlerà anche di Cuba, la patria culturale di Rubio che ha un posto speciale nel cuore della chiesa. «C’è molto di cui parlare con il Vaticano», ha detto Rubio ai giornalisti alla Casa Bianca, in una comparsa che alcuni hanno letto come una prova di quando sarà lui alla Casa Bianc