In missione al Congresso per conto di Dio, l’America che ha fede nei “Talarico”

Le elezioni di midterm portano in Congresso una generazione di politici democratici che rivendica le proprie radici religiose. Dal Texas al Kansas, una fede inclusiva si contrappone al fondamentalismo e al nazionalismo cristiano
«Abbiamo appena dimostrato che una politica di divisione non può competere con una politica fondata sull’amore». Le prime parole del democratico James Talarico dopo aver vinto la corsa al Senato degli Stati Uniti nel Texas, roccaforte repubblicana per 38 anni, sottoscrivono la rinascita di una sinistra religiosa che ha scelto di opporsi al cristianesimo evangelico di stampo nazionalista, cifra distintiva dell’amministrazione Trump. In Kansas Adam Hamilton, il pastore metodista democratico che ha