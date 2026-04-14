il mondo maga spaccato, l’america sconcertata

Anche il cattolico Vance attacca il papa, Leone: «Dio non sta con i prepotenti»

Mattia Ferraresi
14 aprile 2026 • 19:37Aggiornato, 14 aprile 2026 • 19:52

Il vicepresidente, convertito nel 2019, si piega a Trump e si scaglia contro il pontefice: «Dovrebbe occuparsi solo di moralità». Ma Prevost non si piega e rilancia: «Il cuore del Signore è straziato dalle guerre, dalle ingiustizie e dalle menzogne»

Per il vicepresidente JD Vance, il papa dovrebbe «occuparsi di questioni di moralità e altre cose che riguardano la Chiesa», lasciando che il presidente degli Stati Uniti pensi alla politica del suo paese. Con queste parole affidate a Fox News il cattolico Vance ha faticosamente tentato di mettere un freno all’incontinenza del presidente, Donald Trump, che dopo aver attaccato il papa con uno dei suoi soliti deliri social ha perfidamente ordinato al suo imbarazzatissimo vice di districarsi sulla

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)