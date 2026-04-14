Anche il cattolico Vance attacca il papa, Leone: «Dio non sta con i prepotenti»

Il vicepresidente, convertito nel 2019, si piega a Trump e si scaglia contro il pontefice: «Dovrebbe occuparsi solo di moralità». Ma Prevost non si piega e rilancia: «Il cuore del Signore è straziato dalle guerre, dalle ingiustizie e dalle menzogne»
Per il vicepresidente JD Vance, il papa dovrebbe «occuparsi di questioni di moralità e altre cose che riguardano la Chiesa», lasciando che il presidente degli Stati Uniti pensi alla politica del suo paese. Con queste parole affidate a Fox News il cattolico Vance ha faticosamente tentato di mettere un freno all’incontinenza del presidente, Donald Trump, che dopo aver attaccato il papa con uno dei suoi soliti deliri social ha perfidamente ordinato al suo imbarazzatissimo vice di districarsi sulla