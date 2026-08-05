Paramount, l’allarme europeo. «Devastante per il cinema Ue»

L’eurodeputata Emma Rafowicz critica il via libera della Commissione alla mega-fusione. «Ci sarà un duro impatto sulla produzione cinematografica e sui posti di lavoro»

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«L’acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount va ben oltre la semplice fusione tra due aziende in un regime di libero mercato, creerà un conglomerato gigantesco. Qui c’è in ballo il futuro dei cinema e della nostra diversità culturale». Lo dice a Domani l’eurodeputata dei Socialisti e democratici Emma Rafowicz, criticando l’approvazione della Commissione europea alla mega fusione da 110 miliardi di dollari che ridisegnerà per sempre la mappa di Hollywood. E che metterà nelle mani della fa