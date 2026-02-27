Paramount si mangia Warner Bros. E sulla Cnn sventolerà la bandiera Maga

Il colosso spalleggiato dal tycoon ha vinto la battaglia per l’acquisizione del gigante cinematografico e mediatico americano, obbligando Netflix alla ritirata. Dietro le quinte, lo sponsor dell’operazione è il presidente americano: non solo la compagnia di David Ellison avrà il catalogo dei film e di Hbo (compreso il Trono di Spade), nel pacchetto c’è anche l’emittente all news. Da sempre in prima fila nella critica anti-Trump