tutto nelle mani degli amici di trump

Paramount si mangia Warner Bros. E sulla Cnn sventolerà la bandiera Maga

Damiano D'Agostino
27 febbraio 2026 • 19:29

Il colosso spalleggiato dal tycoon ha vinto la battaglia per l’acquisizione del gigante cinematografico e mediatico americano, obbligando Netflix alla ritirata. Dietro le quinte, lo sponsor dell’operazione è il presidente americano: non solo la compagnia di David Ellison avrà il catalogo dei film e di Hbo (compreso il Trono di Spade), nel pacchetto c’è anche l’emittente all news. Da sempre in prima fila nella critica anti-Trump

Colpo di scena nell’acquisizione di Warner Bros Discovery, come nei migliori drama hollywoodiani. E con l’ombra di Donald Trump che si allarga minacciosa dietro le quinte, con l’intento esplicito di mettere le mani sulla Cnn, una delle testate che maggiormente si sono esposte nella critica verso l’attuale presidente americano. Il 26 febbraio, proprio quando Netflix credeva di avere in tasca l’accordo del secolo, Paramount Skydance si è aggiudicata questa sanguinosa e spregiudicata guerra di offe

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.