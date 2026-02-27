Paramount si mangia Warner Bros. E sulla Cnn sventolerà la bandiera Maga

Il colosso spalleggiato dal tycoon ha vinto la battaglia per l’acquisizione del gigante cinematografico e mediatico americano, obbligando Netflix alla ritirata. Dietro le quinte, lo sponsor dell’operazione è il presidente americano: non solo la compagnia di David Ellison avrà il catalogo dei film e di Hbo (compreso il Trono di Spade), nel pacchetto c’è anche l’emittente all news. Da sempre in prima fila nella critica anti-Trump
Colpo di scena nell’acquisizione di Warner Bros Discovery, come nei migliori drama hollywoodiani. E con l’ombra di Donald Trump che si allarga minacciosa dietro le quinte, con l’intento esplicito di mettere le mani sulla Cnn, una delle testate che maggiormente si sono esposte nella critica verso l’attuale presidente americano. Il 26 febbraio, proprio quando Netflix credeva di avere in tasca l’accordo del secolo, Paramount Skydance si è aggiudicata questa sanguinosa e spregiudicata guerra di offe