Con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni il parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione per riconoscere la Russia come «stato sponsor del terrorismo».

Si tratta di un voto non vincolante per gli stati membri ma di chiara condanna all’invasione russa dell’ucraina avvenuta nove mesi fa.

La Russia è «un regime terroristico in conseguenza della sua deliberata distruzione fisica delle infrastrutture civili e dell’omicidio di massa di civili ucraini con l’obiettivo di eliminare il popolo ucraino», si legge nel testo approvato. Gli europarlamentari hanno esortato i paesi membri ad adottare risoluzioni simili «con tutte le conseguenze negative che ciò comporta» e hanno chiesto anche che la Russia venga esclusa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dove siede in uno dei seggi permanenti.

Già alcuni stati tra cui Repubblica Ceca, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno adottato la stessa designazione nei loro ordinamenti interni.

L’astensione del M5s

«La nostra solidarietà al popolo ucraino è totale e consideriamo la Russia come l’unica responsabile della guerra in corso sul suolo ucraino. Il suo esercito si è inoltre macchiato di crimini atroci, tuttavia dopo più di nove mesi di aperte ostilità che non hanno risparmiato le popolazioni civili bisogna mettere a tacere le armi e far prevalere le diplomazie. Non è più il momento del muro contro muro», scrivono in una nota gli europarlamentari del Movimento Cinque stelle motivando la loro astensione alla risoluzione approvata dal parlamento europeo.

«Il grande assente del testo della risoluzione del parlamento europeo – continua – è la parola pace e per questa ragione, pur condividendo i paragrafi di sostegno all'Ucraina, non possiamo sostenerla. Il nostro voto sarà di astensione».

