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Socialisti o moderati: i dem dall’abbuffata alla resa dei conti

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
07 novembre 2026 • 06:00
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L’ala socialista miete successi, l’ultimo è la sindaca di Los Angeles. Inizia lo spintone per pesare nelle nomine e in vista del 2028

Washington - È stata un’onda blu. Ma ora, per puntare alla riconquista della Casa Bianca nel 2028, molti democratici vorrebbero che lo straordinario successo delle elezioni di metà mandato – il più ampio dal 1974 – si trasformasse in una vera e propria mareggiata. Capace di travolgere il partito democratico americano per come lo abbiamo conosciuto finora e di farne emergere uno nuovo, in grado di riconquistare un elettorato disaffezionato, che alle urne ha espresso soprattutto il desiderio di vo

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.