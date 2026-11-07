Socialisti o moderati: i dem dall’abbuffata alla resa dei conti

L’ala socialista miete successi, l’ultimo è la sindaca di Los Angeles. Inizia lo spintone per pesare nelle nomine e in vista del 2028

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Washington - È stata un’onda blu. Ma ora, per puntare alla riconquista della Casa Bianca nel 2028, molti democratici vorrebbero che lo straordinario successo delle elezioni di metà mandato – il più ampio dal 1974 – si trasformasse in una vera e propria mareggiata. Capace di travolgere il partito democratico americano per come lo abbiamo conosciuto finora e di farne emergere uno nuovo, in grado di riconquistare un elettorato disaffezionato, che alle urne ha espresso soprattutto il desiderio di vo