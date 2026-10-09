Il braccio di ferro

Pechino e l’Ue congelano la guerra commerciale. Meno auto cinesi in cambio di terre rare

Michelangelo Cocco
09 ottobre 2026 • 18:33
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Il commissario Sefcovic è rientrato a Bruxelles con un’intesa di massima da sottoporre ai capi di governo dei 27. I media del Dragone: «Non siamo noi il problema dell’Europa, ma il caro energia e l’inflazione»

Dopo due giorni di faccia a faccia a Pechino col suo omologo cinese, Wang Wentao, il commissario europeo al commercio, Maros Sefcovic, è rientrato a Bruxelles con un’intesa di massima, che sottoporrà ai capi di governo dei 27, nella speranza che basti a scongiurare una guerra commerciale tra i due blocchi. L’intesa in 16 punti – annunciata dal ministero del Commercio di Pechino, finora senza conferma europea – prevede, tra l’altro, che la Cina fornisca all’Ue un flusso costante di terre rare, st

Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.