Grosso guaio al Pentagono: Mancano i soldi (e i generali)

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Il dipartimento della Difesa americano è a corto di soldi. Almeno dei soldi che è autorizzato a spendere. Lo hanno raccontato a Nbc News un ex funzionario della Difesa e due membri dello staff del Congresso. Le casse si stanno prosciugando, e la richiesta di fondi supplementari da oltre 67 miliardi di dollari presentata a fine giugno è bloccata al Congresso, a causa anche delle frizioni dei rappresentanti sulla gestione scellerata della guerra in Iran da parte della Casa Bianca. L’operazione Epi