Grosso guaio al Pentagono: Mancano i soldi (e i generali)

Il dipartimento è a corto di fondi autorizzati dal Congresso per continuare la guerra illegale contro l’Iran. Le scarse risorse esacerbano lo scontro fra le varie tribù degli apparati. Hegseth continua le purghe
Il dipartimento della Difesa americano è a corto di soldi. Almeno dei soldi che è autorizzato a spendere. Lo hanno raccontato a Nbc News un ex funzionario della Difesa e due membri dello staff del Congresso. Le casse si stanno prosciugando, e la richiesta di fondi supplementari da oltre 67 miliardi di dollari presentata a fine giugno è bloccata al Congresso, a causa anche delle frizioni dei rappresentanti sulla gestione scellerata della guerra in Iran da parte della Casa Bianca. L’operazione Epi