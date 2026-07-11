militari in bolletta

Grosso guaio al Pentagono: Mancano i soldi (e i generali)

Mattia Ferraresi
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11 luglio 2026 • 19:30

Il dipartimento è a corto di fondi autorizzati dal Congresso per continuare la guerra illegale contro l’Iran. Le scarse risorse esacerbano lo scontro fra le varie tribù degli apparati. Hegseth continua le purghe

Il dipartimento della Difesa americano è a corto di soldi. Almeno dei soldi che è autorizzato a spendere. Lo hanno raccontato a Nbc News un ex funzionario della Difesa e due membri dello staff del Congresso. Le casse si stanno prosciugando, e la richiesta di fondi supplementari da oltre 67 miliardi di dollari presentata a fine giugno è bloccata al Congresso, a causa anche delle frizioni dei rappresentanti sulla gestione scellerata della guerra in Iran da parte della Casa Bianca. L’operazione Epi

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)