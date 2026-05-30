l’analisi

Per Trump la più catastrofica delle vittorie in un Medio Oriente che non è più lo stesso

Guido Rampoldi
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30 maggio 2026 • 21:05

Il presidente ha capito che una guerra prolungata ha costi politici e militari insostenibili e sembra essersi rassegnato. In tre mesi il Medio Oriente è cambiato. Gli Usa restano i detentori della più letale forza militare del pianeta, ma non sono più percepiti come la potenza egemone cui è fatto obbligo inchinarsi

Nell’inverno dell’89 dopo Cristo l’imperatore Domiziano, non riuscendo a piegare in battaglia i Daci, si ridusse a comprarne di nascosto la non belligeranza. Ma spacciò la pace per il risultato di una propria vittoria e si accordò una parata trionfale per le vie dell’Urbe, con prigionieri aggiogati al carro imperiale a simulare la Dacia sottomessa. Venti secoli dopo, la tecnica grossomodo è la stessa, ma in un mondo molto più complicato diventa arduo sceneggiare una sconfitta in modo che somigli

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Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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