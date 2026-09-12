Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato per lunedì in Oman un incontro tra Iran e Paesi del Golfo per la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. L’obiettivo sarebbe di costruire una soluzione regionale: secondo Al Jazeera, Iran e Oman avrebbero già raggiunto un’intesa di massima su una rotta temporanea per le navi commerciali e sulla bonifica delle mine, in attesa di definire un meccanismo più stabile per il traffico marittimo.

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Gli Houthi filo-iraniani straripano nel Mar Rosso. Gli Usa voltano le spalle ai sceicchi sauditi

Gli Houthi filo-iraniani straripano nel Mar Rosso. Gli Usa voltano le spalle ai sceicchi sauditi
Gli Houthi filo-iraniani straripano nel Mar Rosso. Gli Usa voltano le spalle ai sceicchi sauditi

Pezeshkian è intanto a Nuova Delhi per il vertice dei Brics, dove la guerra con Stati Uniti e Israele è uno dei principali dossier. Secondo Reuters, i Paesi del blocco hanno concordato una dichiarazione che dovrebbe condannare le guerre unilaterali. «La solidarietà tra i Paesi musulmani è essenziale nelle circostanze attuali», ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante un incontro con il premier malese a margine del vertice: «Non abbiamo bisogno di un gendarme per la regione. L'integrità territoriale e la sicurezza della regione possono essere garantite soltanto dai suoi principali attori e dai Paesi della regione». Nei colloqui, anche il premier indiano Narendra Modi ha insistito sulla libertà di navigazione, sulla sicurezza del commercio marittimo e sulla tutela degli equipaggi.

Sul terreno, però, la pressione cresce. L’Arabia Saudita ha sospeso per precauzione l’oleodotto “Est-Ovest”, che collega i giacimenti orientali al Mar Rosso e nelle ultime settimane trasportava tra 4 e 5 milioni di barili al giorno, dopo un attacco con droni partito dall’Iraq.  L’Iraq ha chiuso temporaneamente due valichi con l’Iran. Riad, per ora, ha evitato una rappresaglia immediata.

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Il Golfo Persico vulnerabile per “colpa” delle basi Usa

Futura D'Aprile
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A complicare ulteriormente il quadro c’è l’avanzata degli Houthi in Yemen. Il gruppo alleato dell’Iran ha esteso il proprio controllo lungo la costa yemenita sul Mar Rosso e ha preso l’isola strategica di Perim, all’imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb. La combinazione tra le difficoltà di transito a Hormuz, la vulnerabilità dell’oleodotto saudita e il rafforzamento degli Houthi sul Mar Rosso restringe le alternative per le esportazioni energetiche della regione e alimenta i timori di nuove interruzioni dell’offerta. Una tensione che si è già riflessa sui mercati: venerdì il Brent ha chiuso a 104,61 dollari al barile, con un rialzo di oltre l’8 per cento nell’arco della settimana, dopo aver superato nei giorni precedenti la soglia dei 100 dollari.

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