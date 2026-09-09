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Sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran.

Ieri il Comando centrale statunitense ha dichiarato di aver distrutto cinque petroliere iraniane: l’attacco è stato una rappresaglia dopo che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica aveva tentato per due volte, nei due giorni precedenti, di colpire con missili balistici una nave da guerra della Marina Usa. Il segretario di Stato Marco Rubio ha avvertito Teheran che ogni nuovo tentativo di colpire le unità navali statunitensi avrà come conseguenza nuovi attacchi contro le petroliere iraniane.

La risposta iraniana è arrivata poche ore dopo. L’Irgc ha affermato di aver attaccato dieci navi nello Stretto di Hormuz, tra cui due unità statunitensi e otto petroliere, accusate di aver attraversato una zona che Teheran considera «proibita e non sicura». L’Iran ha inoltre rivendicato un attacco con missili balistici contro una base utilizzata dagli Stati Uniti vicino ad Al Azraq, in Giordania. Sostiene di aver provocato gravi danni, ma Amman riferisce che le difese aeree hanno intercettato 18 dei 20 missili lanciati: gli altri due sarebbero caduti in zone disabitate, senza vittime. Un funzionario statunitense ha dichiarato che tutti i militari americani sono al sicuro.

La tensione si riflette anche sulle rotte commerciali. Martedì soltanto sei navi per il trasporto di materie prime hanno attraversato Hormuz, contro una media di circa dodici al giorno nei dieci giorni precedenti. Nel Bab el-Mandeb i transiti sono stati 25, contro una media di 27. Sono dati preliminari, perché alcune navi possono navigare con i transponder spenti.

Il rischio di nuove interruzioni delle forniture ha spinto il Brent fino a circa 99,5 dollari al barile, vicino alla soglia dei 100.

Prezzi del petrolio in rialzo Prezzi del petrolio in rialzo in Asia, dopo che l'Iran ha dichiarato di aver colpito due navi americane e otto petroliere nel Golfo Persico. Il Brent resta sopra i 99 dollari al barile, il livello piu' alto in quasi sette settimane, e il Wti punta ai 95 dollari. Il Pakistan agli Houthi: potrebbe scattare il Patto della Mecca Il Pakistan ha avvertito gli Houthi che un attacco a uno qualsiasi dei tre membri della neonata Alleanza di difesa della Mecca verrebbe considerato un attacco a tutti, avvertendo che il patto firmato da Pakistan, Arabia Saudita e Turchia alla Mecca il mese scorso potrebbe entrare in vigore in seguito ai raid delle milizie yemenite contro l'Arabia Saudita.

Il monito è arrivato ieri sera dal ministro della Difesa di Islambad, Khawaja Asif, poche ore dopo che gli Houthi, allineate con l'Iran, hanno lanciato una serie di attacchi missilistici e con droni contro l'Arabia Saudita, prendendo di mira città e infrastrutture economiche ed energetiche e ferendo almeno 73 civili. Centcom, distrutte cinque petroliere iraniane l Comando centrale militare Usa (Centcom) ha confermato su X che le sue forze armate hanno "distrutto cinque petroliere iraniane" in risposta agli attacchi di Teheran a una nave da guerra americana. Le forze del Centcom hanno distrutto martedì 8 settembre cinque petroliere iraniane, dopo che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) aveva preso di mira una nave da guerra della Marina Usa con missili balistici in due occasioni negli ultimi due giorni. Giordania, intercettati 18 dei 20 missili iraniani La Giordania ha reso noto di avere intercettato 18 dei 20 missili lanciati nella notte dall'Iran. "Il Regno Hashemita di Giordania è stato oggetto di un attacco missilistico proveniente dai territori iraniani", si legge in una nota del portavoce delle Forze Armate Giordane. La contraerea "è riuscita a intercettarne e distruggerne con successo 18, mentre due sono caduti in aree prive non popolate". Iran: attaccate 2 navi Usa e 8 petroliere a Hormuz Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due imbarcazioni statunitensi, otto petroliere e 10 "imbarcazioni non conformi" che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo hanno riferito i media di Stato. "Sono state prese di mira due imbarcazioni statunitensi, otto petroliere e 10 imbarcazioni non conformi che tentavano di attraversare la zona vietata e non sicura dello Stretto di Hormuz", hanno affermato le Guardie in un comunicato pubblicato dall'agenzia ufficiale IRNA. Fox news: "L'Iran ha usato bombe aggrappolo in Giordania" L'Iran ha aperto il fuoco contro la Giordania utilizzando munizioni a grappolo, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense a Fox News.

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