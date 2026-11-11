Pieni poteri a Miller, il “Darth Vader” della Casa Bianca

Lo descrivono come suprematista bianco, freddo, spietato, e soprattutto pronto a sfidare a viso aperto un Congresso ostile. Di origine ebraico-russe, suo zio denuncia: «Se le sue idee fossero state in vigore un secolo fa, la nostra famiglia sarebbe stata sterminata». Dalle famiglie separate ai confini alla strategia dell’Ice, lui è la mente dietro le peggiori derive del trumpismo

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Lunedì Stephen Miller è sceso dal piano di sopra della West Wing all’ufficio d’angolo che da decenni spetta al capo di gabinetto, in fondo al corridoio che porta allo Studio Ovale. Per mesi Susie Wiles, la donna di ghiaccio, ex chief of staff, aveva provato a frenare la feroce crociata xenofoba di Miller contro gli immigrati. Ha perso su tutta la linea. E ha gettato la spugna. Il Darth Vader dell’amministrazione sarà nei prossimi due anni il «presidente de facto», secondo Sarah Matthews, sua col