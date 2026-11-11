Il nuovo capo di gabinetto

Pieni poteri a Miller, il “Darth Vader” della Casa Bianca

Luca Ciarrocca
11 novembre 2026 • 06:30
Segui Domani su Google

Lo descrivono come suprematista bianco, freddo, spietato, e soprattutto pronto a sfidare a viso aperto un Congresso ostile. Di origine ebraico-russe, suo zio denuncia: «Se le sue idee fossero state in vigore un secolo fa, la nostra famiglia sarebbe stata sterminata». Dalle famiglie separate ai confini alla strategia dell’Ice, lui è la mente dietro le peggiori derive del trumpismo

Lunedì Stephen Miller è sceso dal piano di sopra della West Wing all’ufficio d’angolo che da decenni spetta al capo di gabinetto, in fondo al corridoio che porta allo Studio Ovale. Per mesi Susie Wiles, la donna di ghiaccio, ex chief of staff, aveva provato a frenare la feroce crociata xenofoba di Miller contro gli immigrati. Ha perso su tutta la linea. E ha gettato la spugna. Il Darth Vader dell’amministrazione sarà nei prossimi due anni il «presidente de facto», secondo Sarah Matthews, sua col

Luca Ciarrocca
Luca Ciarrocca
Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta, di cui i più recenti sono Il clan Trump e L'anima nera della Silicon Valley, la prima biografia italiana su Peter Thiel. Oggi dirige Italia.co e cura la newsletter Utopie & Distopie, tra le prime cinque in Italia su Substack nella categoria Top Italian World Politics