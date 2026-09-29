L’ASSALTO ALLA MOSCHEA IBRAHIMI

Il pogrom dei coloni contro i palestinesi: «Ci hanno lanciato pietre, poi le fiamme»

Jacopo Mocchi
29 settembre 2026 • 19:52
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Cisgiordania, attacco di cento israeliani contro il villaggio di Jalud. Il presidente Herzog: «Una macchia morale per il paese». Il racconto a Domani della famiglia Tubasi: «Entravano anche dalle finestre, siamo dovuti fuggire sul tetto. È tutto distrutto»

GERUSALEMME – Sono le 1.30 del mattino quando le videocamere di sorveglianza riprendono un gruppo di persone incappucciate e vestite di nero dare fuoco alla casa della famiglia al-Tubasi a Jalud, nel nord della Cisgiordania. È durata solo pochi minuti quella che avrebbe dovuto essere la notte del ritorno a casa per la famiglia palestinese, sfollata da oltre due mesi a causa delle violenze dei coloni. Mahmoud al-Tubasi, 60 anni, racconta che l’esercito israeliano aveva informato la famiglia intor

Jacopo Mocchi
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Jacopo Mocchi

Giornalista freelance e reporter. Si occupa di conflitti internazionali, con uno sguardo rivolto in particolare al Medio Oriente. Collabora con L’Espresso e La7 e ha realizzato reportage da Palestina, Israele, Egitto, Libano e Siria. Su instagram: jacopo_mocchi