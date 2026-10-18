“Cercare oltre”

Un mondo privatizzato: ecco perché i cittadini si sentono smarriti e soli

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
18 ottobre 2026 • 19:36
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Nel tempo della democrazia umiliata, il compito di un politico rimane uguale ma sono differenti i mezzi che egli trova a sua disposizione: non può mettere in salvo le nostre pensioni se non affidandole ai grandi fondi, non può sopravvivere a una guerra se non approfittando dei satelliti di Musk, non può mettere al riparo i nostri dati sensibili se non approfittando della tecnologia di Palantir

Come nella fiaba di Pollicino, bisogna avere il coraggio di mettere insieme le briciole di pane apparentemente disconnesse per capire ciò che succede. Cosa unisce infatti alcune microstorie che questo giornale ha raccontato negli ultimi giorni? Il ricatto di Musk all’Ucraina; il tentativo della Commissione europea di imporre, per ottenere fondi, una riforma che privatizzi definitivamente il sistema pensionistico; l’inchiesta presentata su queste pagine che svela quante informazioni sensibili sia

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

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