«Il pericolo del terrorismo islamico, Isis e non solo, resta alto. Anche in Europa non possiamo abbassare la guardia», ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista al Messaggero. In quel quadrante geopolitico, dice il ministro, «le organizzazioni terroristiche possono ancora contare su veri e propri battaglioni d'assalto» e «l'attentato in Russia [lo] dimostra».

«È successo in Russia», continua Crosetto, «ma un attentato del genere può ancora succedere in tanti altri paesi dove l'Isis è presente ed operativo». E precisa che «non esistono collegamenti tra Ucraina e Isis. Né sarebbero consentiti dagli alleati degli ucraini che considerano l'Isis alla stregua di Hamas un'organizzazione terroristica da combattere in ogni modo. Per Kiev anche solo pensare di aiutare l'Isis sarebbe equivalso a un doppio suicidio».

Parlando della Russia poi il ministro sottolinea che il controllo del governo è «forte e radicato», come in «tutti i paesi "diversamente democratici"», aggiunge rifiutandosi di accettare l'idea di un'escalation inevitabile. «Dobbiamo lavorare per la pace e per una tregua. Ma abbiamo anche il dovere di aiutare Kiev a difendersi: se la Russia penetrerà oltre nel paese ci avvicineremmo a una guerra mondiale quasi certa, come dico da due anni», conclude.