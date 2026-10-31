Polonia nel caos, è piena crisi istituzionale. Il j’accuse di Tusk: «Mosca soffia sul fuoco»

Escalation nel conflitto sui poteri della Corte costituzionale, che viene circondata dalla polizia antisommossa. Il presidente Nawrocki attacca il premier: «Violato l’ordine repubblicano». E si dimettono gli ambasciatori polacchi a Pechino e Bucarest

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Assedio al palazzo: quello dell'Alta corte costituzionale di Varsavia. Al presidente polacco Karol Nawrocki, la notizia è giunta mentre era ancora in volo: immediatamente rinuncia a portare a termine la sua missione ufficiale in Senegal, ordina al suo aereo di invertire la rotta e tornare in Polonia. Appena atterrato, raggiunge l'edificio e lo trova trincerato da schieramenti di polizia antisommossa che impediscono l'accesso a migliaia di manifestanti. Perfino per lui, per il capo di Stato, è st