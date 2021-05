L’ex membro dei Proletari armati per il comunismo era sfuggito agli arresti dell’antiterrorismo francese prima di costituirsi volontariamente. In Italia era stato condannato per concorso morale negli omicidi del maresciallo Antonio Santoro e dell’agente della Digos di Milano Andrea Campagna

È andata in prescrizione la pena per Luigi Bergamin, già membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac), parte del gruppo di dieci ex terroristi di estrema sinistra al centro di una richiesta di estradizione dalla Francia da parte dell'Italia. Come riferisce il quotidiano “Mediapart”, la decisione è stata assunta dalla Corte d’assise di Milano.

Bergamin si era costituito il 29 aprile, dopo essere fuggito all’arresto il giorno prima, quando in Francia sono stati fermati sette ex terroristi. Il militante dei Pac era stato condannato per concorso morale negli omicidi del maresciallo Antonio Santoro e dell’agente della Digos di Milano Andrea Campagna, alla fine degli anni Settanta.

