Il think tank statunitense Institute for the study of war propone come molto probabile l’ipotesi che Putin abbai voluto vendicarsi dopo il tentato colpo di stato del 24 giugno ma nessuna notizia è ancora certa

Dal Cremlino ancora silenzio sulla morte del capo del gruppo militare Wagner, Evgenij Prigožin, mentre i servizi di emergenza russi hanno confermato che sono stati recuperati i resti dei dieci passeggeri dell’aereo privato caduto ieri mentre si dirigeva da Mosca a San Pietroburgo.

Oltre al capo di Wagner sembra che sul velivolo fossero presenti anche due vice del gruppo: il comandante, Dmitry Utkin, e l’ex uomo d’affari, Valery Chekalov, oltre ad altri soldati della brigata.

Dagli Stati Uniti

Neanche i funzionari statunitensi hanno potuto confermare se Prigožin si trovasse effettivamente sul jet, ma il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto di «non essere sorpreso dalla notizia». Alla domanda poi che un giornalista gli ha posto su un possibile coinvolgimento dietro l’incidente dell’omologo russo, Vladimir Putin, Biden ha risposto che «poche cose succedono in Russia senza che Putin ne sia a conoscenza», specificando però che nel caso in questione «non ha alcuna informazione certa».

Ma al primo dibattito delle primarie repubblicane i due candidati Nikki Haley e Mike Pence hanno accusato Putin di essere «un assassino e un dittatore», in particolare Haley ha esplicitamente detto che è stato il presidente russo ad uccidere Prigožin e quando lei era ambasciatrice all’Onu aveva ucciso il suo omologo russo.

APN

Anche gli analisti del think tank statunitense Institute for the study of war (Isw) si sono sbilanciati e hanno scritto che «molto probabilmente Putin ha ordinato al comando militare di abbattere l'aereo del leader di Wagner» in modo da restaurare pubblicamente il suo «dominio» e vendicare l’umiliazione dopo il tentato golpe.

Il silenzio di Putin

Oggi il presidente russo ha parlato in videoconferenza al summit dei Brics a Johannesburg ma non ha fatto alcun riferimento ai recenti avvenimenti. E ha taciuto sulla vicenda anche ieri quando ieri a margine della celebrazione ha ringraziato «tutti i soldati che combattono con coraggio e risolutezza» nell’operazione militare speciale in Ucraina.

APN

Sui social russi

Nel frattempo sul canale Telegram della brigata Wagner “Grey zone” i paramilitari affermano la morte di Prigožin dando la colpa dell’accaduto ai «traditori della Russia». Roman Saponkov, un blogger militare russo considerato vicino al gruppo di mercenari, ha scritto che «l’omicidio del capo di Wagner avrà conseguenze catastrofiche» aggiungendo che chi ha dato l’ordine «non capisce affatto lo stato d’animo dell’esercito».

Il jet su cui volava Prigožin era stato prodotto dalla casa brasiliana “Embraer” che ha comunicato di non aver più fornito supporto per la manutenzione del mezzo dal 2019 a causa delle sanzioni. Ma non si sa se l’aereo in questione fosse in effetti scarsamente manutenuto. I soldati di “Grey zone” però non hanno dubbi, per loro a causare lo schianto al suolo è stata «l’antiaerea russa, ci sono i testimoni, ci sono le immagini, c’è il tracciato radar a provarlo» scrivono.

