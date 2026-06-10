IL REPORT

Così i prodotti degli insediamenti illegali d’Israele in Cisgiordania entrano in Europa

Courtesy Global Echo
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Chiara Sgreccia
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10 giugno 2026 • 09:00

Secondo un’indagine condotta dal Global Echo Litigation Center, c’è un sistema strutturato attraverso cui il cibo coltivato nei territori occupati palestinesi e siriani entrano nel mercato dell’Ue come se provenissero da Israele, ingannando i consumatori e accedendo a benefit a cui non avrebbero diritto

Non si tratta di un’eccezione, di una svista o di un errore. Secondo un’indagine durata oltre 4 anni, condotta dal Global Echo Litigation Center, ong specializzata nei contenziosi sui diritti umani, c’è un sistema strutturato attraverso cui i prodotti alimentari coltivati negli insediamenti illegali israeliani, nei territori occupati palestinesi e siriani, entrano nel mercato dell’Unione europea come se provenissero da Israele. «Questa falla sistemica compromette i sistemi giuridici e normativi

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Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia