L’europa e il compromesso difficile

«Pronte misure dure». L’Ue e Pechino sull’orlo di una guerra commerciale

Michelangelo Cocco
07 ottobre 2026 • 19:58
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Parigi e Berlino sempre più in crisi chiedono una svolta protezionista all’Ue. Il commissario Šefčovič vede  l’omologo cinese Wang Wentao. Il Dragone avvisa: «Non imboccate la strada sbagliata»

Dall’esito del faccia a faccia, giovedì e venerdì a Pechino, tra il commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, e il suo omologo cinese, Wang Wentao, capiremo se i due blocchi stanno scivolando verso una guerra commerciale, oppure se sussistono margini di compromesso. Il funzionario slovacco ha fatto precedere la sua trasferta da un’intervista con la quale ha avvertito che, se questo mese non si otterranno risultati concreti, tra i leader dei 27 paesi membri potrebbe prendere slancio «un f

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.