«Pronte misure dure». L’Ue e Pechino sull’orlo di una guerra commerciale

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Dall’esito del faccia a faccia, giovedì e venerdì a Pechino, tra il commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, e il suo omologo cinese, Wang Wentao, capiremo se i due blocchi stanno scivolando verso una guerra commerciale, oppure se sussistono margini di compromesso. Il funzionario slovacco ha fatto precedere la sua trasferta da un’intervista con la quale ha avvertito che, se questo mese non si otterranno risultati concreti, tra i leader dei 27 paesi membri potrebbe prendere slancio «un f