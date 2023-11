La tregua entrata in vigore il 24 novembre tra Israele e Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, è stata prorogata all'ultimo minuto. La tregua sarebbe scaduta alle 7 ora locale (6 ora Italiana), ma un quarto d’ora prima della scadenza, l’esercito israeliano ha rilasciato un comunicato in cui indicava che la «pausa operativa» sarebbe «continuata» alla luce degli sforzi dei mediatori volti a portare avanti il ​​processo di rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. Hamas, da parte sua, ha precisato che la tregua è stata prorogata per «un settimo giorno».

Gli ostaggi

Le autorità israeliane hanno ricevuto un elenco di 10 ostaggi di Hamas che saranno rilasciati questa sera, nell’ambito dell’accordo per il prolungamento della tregua umanitaria con il movimento estremista palestinese. Secondo l’Idf, 159 persone sono ancora nelle mani di gruppi terroristici. «Il Gabinetto di Guerra ha deciso ieri sera all'unanimità che se una lista (di dieci prigionieri) non fosse stata consegnata entro le sette di questa mattina come concordato nel piano, i combattimenti sarebbero ripresi immediatamente», si legge in un comunicato stampa dell'ufficio del Primo Ministro. «Poco tempo fa Israele ha ricevuto una lista di donne e bambini secondo i termini dell'accordo, e quindi la tregua continuerà», ha aggiunto la stessa fonte.

Bassem Naim, funzionario di Hamas ed ex ministro della Sanità di Gaza, in una conferenza stampa a Città del Capo, ha riferito ieri che sarebbero una sessantina gli ostaggi israeliani morti a Gaza a causa dei bombardamenti. Confermata la morte del piccolo Kfir, di dieci mesi, della sua mamma e del suo fratellino. «Abbiamo confermato due o tre settimane fa che 60 israeliani sono stati uccisi sotto i bombardamenti israeliani e sono ancora sotto le macerie», ha detto Naim, precisando che «la donna e i suoi due figli sono tra loro, posso confermarlo».

© Riproduzione riservata