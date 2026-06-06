Proteste antimigranti in Libia, contestata anche la premier Meloni

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«La Libia non è il capro espiatorio». «Fuori gli stranieri, portateli via tutti». «Non saremo un Paese terzo». E perfino un cartello con la foto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segnata da una X rossa sul volto e, accanto, la scritta in arabo: «No all’accordo con l’Italia per l’insediamento dei migranti». Questi sono solo alcuni degli slogan che centinaia di persone hanno portato nelle piazze del paese nei giorni scorsi. A unire, infatti, uno stato diviso tra Tripoli e Bengasi c’è