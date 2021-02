L’attivista dei Fridays for Future, Disha Ravi, è stata rilasciata su cauzione dalle autorità indiane. La 22enne era stata arrestata il 13 febbraio dopo essere stata accusata di avere provato a condividere alcuni materiali di propaganda delle proteste dei contadini con la leader del movimento ambientalista, Greta Thunberg. Secondo le accuse della polizia di Nuova Delhi, la giovane sarebbe una «cospiratrice» volta a sovvertire l’ordine democratico del paese. Accuse rispedite al mittente da Ravi e dal suo avvocato che ha invitato tutti a distinguere il pensiero critico dalle accuse di «sedizione».

Ravi non è una normale attivista del movimento ambientalista, ma è stata tra le sua fondatrici in India. Il suo arresto ha causato proteste in tutto il mondo e nel suo stesso paese dove alcuni manifestanti hanno chiesto il suo rilascio. Già in precedenza, Greta Thunberg aveva manifestato solidarietà alla lotta dei contadini e anche altre celebrità tra cui, Rihanna, avevano fatto altrettanto.

Cosa sta succedendo in India

Le proteste in India sono scoppiate a novembre quando i contadini hanno preso d’assalto la capitale Nuova Delhi per protestare contro tre leggi approvate dal governo e volte a liberalizzare il mercato. Secondo gli agricoltori, le leggi lascerebbero i piccoli produttori in balia delle multinazionali mentre il premier, Narendra Modi, sostiene che si tratta solo di alcune modifiche che permetteranno al mercato di diventare più efficiente.

Per tutta risposta decine di migliaia di agricoltori continuano da mesi a organizzare sit in e manifestazioni contro le nuove norme sfidando la repressione del governo e il freddo che è già costato la vita ad almeno una ventina di loro. La tensione è arrivata al culmine il 26 gennaio, giorno nazionale della Repubblica, quando i contadini hanno assaltato il Fronte Rosso, uno dei monumenti simboli della nazione. Nel corso della protesta un manifestante è morto. Si tratta delle più forti mobilitazioni da quando il premier indiano ha preso il potere.

