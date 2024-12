Niente cessate il fuoco in Ucraina, ma soltanto una pace duratura che tenga conto delle preoccupazioni della Russia. Niente trattative dirette con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, “delegittimato” dalla scadenza del suo mandato, ma solo con il parlamento di Kiev. E se l’Occidente non crede nelle capacità militari della Russia, che decidessero un obiettivo nella capitale ucraina e Mosca lo distruggerà con un missile “Oreshnik”, superando qualsiasi difesa i suoi avversari potranno schierare.

Queste, in sostanza, le parole di Putin sul conflitto in Ucraina, pronunciate durante la sua lunghissima conferenza stampa di fine anno, la celebre “Linea diretta”, cerimonia altamente coreografata iniziata nel 2001 e diventata oggi uno spettacolo di oltre quattro ore in cui il leader russo ha risposto alle domande dei giornalisti e di alcuni “comuni” cittadini.

Con l’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti che ha dato nuova energia a possibili trattative di pace nel prossimo futuro, il presidente russo mette condizioni per sedere al tavolo con gli altri leader e alza il prezzo di partenza per iniziare a discutere.

Non un passo indietro, né un’apertura agli avversari. «L’operazione militare speciale avrebbe dovuto iniziare prima», ha detto Putin, utilizzando il termine ufficiale russo per definire l’invasione su larga scala dell’Ucraina. «Non solo ho salvato la Russia – ha proseguito Putin – L’ho riportata indietro dalla soglia dell’abisso».

Sulla Siria, la caduta del regime alleato di Bashar al Assad «non è una sconfitta per la Russia. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, il nuovo governo siriano è moderato». Sull’economia «l’inflazione è preoccupante, ma la situazione economica generale resta stabile. Consumiamo più carne degli europei». Parole di aperture soltanto per il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. «Non ci parliamo da quattro anni, ma sono pronto a incontrarlo».

Le mosse di Zelensky

La risposta di Volodymyr Zelensky è arrivata da Bruxelles, dove il presidente ucraino si trova per incontrare i leader europei. Putin «suggerisce un “esperimento" che prevede lanciare un missile Oreshnik su Kiev. Pensate che siano cose che dice una persona normale? Stiamo parlando di psicopatici».

E di fronte alle numerose condizioni poste da Putin per iniziare le trattative, anche Zelensky chiarisce quali sono le sue linee rosse. «Non ci sarà cessate il fuoco fino a che non avremo garanzie di sicurezza e non saremo in una forte posizione». Dopo aver ribadito ancora questa settimana la sua apertura a cedere temporaneamente il controllo dei territori occupati alla Russia, Zelensky dice che, senza l'assicurazione che i suoi alleati impediranno a Putin di tornare all'attacco subito dopo la firma degli accordi, per quanto lo riguarda non ci saranno accordi.

Ma quali garanzie? Mercoledì sera, alla riunione informale dei leader europei con Zelensky, si è parlato di nuovo della possibilità di schierare una forza di pace europea lungo la linea di contatto tra i due eserciti. Operazione di per sé gigantesca e complicata, che potrebbe coinvolgere decine, se non centinaia di migliaia di soldati europei. Per il presidente ucraino, però, non è abbastanza. Senza il coinvolgimento degli Stati Uniti, dice Zelensky, le garanzie europee da sole «non sono sufficienti». Ovviamente, la proposta europea serve proprio ad allettare Trump: proponendogli una soluzione al conflitto che non preveda un abbandono dell’Ucraina, ma che allo stesso tempo non produca ulteriori costi per gli Stati Uniti. Su questo fronte, Zelensky prova ancora a rivolgersi personalmente al presidente eletto. Trump è «un leader forte che è importante che sia dalla nostra», ha detto Zelensky.

