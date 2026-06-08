Putin porta la guerra elettronica nei Baltici, il Cremlino boccia il piano dei Volenterosi

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Due droni ucraini sono precipitati ieri in Lettonia e Moldavia nel corso di massicci attacchi lanciati da Kiev contro obiettivi in Russia. L’episodio più drammatico si è verificato in Lituania, dove, per la prima volta, un drone è stato abbattuto da un caccia francese che fa parte delle forze NATO schierate nei Paesi baltici. Il governo lettone non ha specificato la provenienza del drone, ma ha detto che la deviazione dalla sua rotta è avvenuta a causa delle «interferenze elettroniche russe», il