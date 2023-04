Il presidente russo è arrivato a sorpresa nella regioni di Kherson e Luhansk, annesse illegalmente dalla Russia, e ha incontrato i comandanti locali. Per Putin è il primo viaggio nelle regioni annesse lo scorso autunno

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il fronte ucraino nelle regioni di Kherson e Luhansk. L’agenzia russa Ria Novosti ha mostrato immagini di Putin che arrivava vicino al fronte in elicottero per poi incontrare alcuni comandanti locali. La Russia ha annesso illegalmente le due regioni lo scorso autunno e quella di Putin è la prima visita dall’annessione. Successivamente, le forze armate russe hanno perso la capitale Kherson, riconquistata dagli ucraini. Anche la regione di Luhansk è solo parzialmente occupata.

In uno degli incontro, Putin a donato ai comandanti militari un’icona religiosa. Secondo gli esperti, la visita arrivata subito dopo le celebrazioni della Pasqua ortodossa rappresenta una dimostrazione di impegno in Ucraina e vuole diffondere il messaggio che la Russia non intende ritirarsi.

Il viaggio di Putin arriva a poche settimane dall’atteso inizio della controffensiva ucraina per cui le forze armate di Kiev si stanno preparando da mesi.

