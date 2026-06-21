Putin non è mai stato così sotto pressione. Il bivio tra pace ed escalation

Kiev ha recuperato terreno nella guerra di terra e in quella aerea e i suoi alleati sono di nuovo compatti. Il Cremlino però è sicuro: Trump si stuferà e l’Ucraina non resisterà a un altro inverno senza energia
Chiusa una crisi se ne riapre un’altra. Con la guerra contro l’Iran almeno temporaneamente in pausa, i riflettori internazionali tornano a puntare sul conflitto più grande e intrattabile degli ultimi decenni: l’invasione russa dell’Ucraina. Una guerra che in queste settimane era apparsa vicina a un punto di svolta, con le difficoltà di Mosca in aria e in cielo, il nuovo attivismo diplomatico degli europei e le aperture dello stesso Vladimir Putin, che aveva detto di vedere il conflitto «vicino a