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Putin non è mai stato così sotto pressione. Il bivio tra pace ed escalation

Davide Maria De Luca
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21 giugno 2026 • 20:20

Kiev ha recuperato terreno nella guerra di terra e in quella aerea e i suoi alleati sono di nuovo compatti. Il Cremlino però è sicuro: Trump si stuferà e l’Ucraina non resisterà a un altro inverno senza energia

Chiusa una crisi se ne riapre un’altra. Con la guerra contro l’Iran almeno temporaneamente in pausa, i riflettori internazionali tornano a puntare sul conflitto più grande e intrattabile degli ultimi decenni: l’invasione russa dell’Ucraina. Una guerra che in queste settimane era apparsa vicina a un punto di svolta, con le difficoltà di Mosca in aria e in cielo, il nuovo attivismo diplomatico degli europei e le aperture dello stesso Vladimir Putin, che aveva detto di vedere il conflitto «vicino a

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Davide Maria De Luca
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Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.