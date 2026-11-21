Per il Cremlino ogni trattativa su Kiev deve partire da un nuovo ordine di sicurezza europeo, Kushner & Witkoff seguono a ruota. Ma è solo Mosca, il paese invasore, a violarlo, sparando e facendo cadere bombe su altri paesi. Tutto questo deve finire adesso
Dopo aver accettato all’inizio di questo mese di avviare nuovi colloqui di pace con i rappresentanti ucraini e americani, i negoziatori russi hanno improvvisamente voluto discutere anche dell’ordine di sicurezza europeo. Si è trattato di un evidente tentativo di distogliere l’attenzione dall’urgente necessità, dopo quasi cinque anni, di un cessate il fuoco nella brutale guerra del presidente russo Vladimir Putin contro l’Ucraina. Mentre l’inetto duo negoziale statunitense composto da Jared Kushn