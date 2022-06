Dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo il presidente Vladimir Putin è intervenuto parlando nuovamente della guerra in Ucraina e delle sanzioni imposte dall’occidente contro la Russia.

Secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino Dimitry Peskov, il discorso, tenuto in presenza in una sessione plenaria, è stato ritardato di un’ora per via di alcuni attacchi informatici al sito del Forum economico.

Putin ha esordito accusando gli Stati Uniti di essere il «poliziotto del mondo», e ha detto che «l’era del mondo unipolare è finita». Un cambiamento che «non è riversibile» ma è «parte della storia».

Sulle sanzioni

Il presidente russo è intervenuto anche sulle sanzioni, definite come «folli e sconsiderate» e il cui «scopo è schiacciare l’economia della Federazione russa ma non non hanno funzionato».

Per Putin «i politici europei hanno già causato con le loro stesse mani seri danni alla propria economia», riferendosi all’aumento dell’inflazione e alla crisi energetica. Il leader del Cremlino ha stimato che i costi delle sanzioni sull’Ue si aggirano intorno ai 400 miliardi di euro l’anno. E avverte che la politica sanzionatoria occidentale «potrebbe colpire in futuro qualunque altro paese».

«L’Unione europea ha perso irreversibilmente la sovranità» e «le sue élite ballano con un’altra musica», ha detto, prevedendo che la situazione attuale «porterà un’ondata di radicalismo e in prospettiva a un cambiamento di élite».

La crisi alimentare

Per sbloccare le 20 milioni di tonnellate di grano che sono ferme nei porti ucraini, Putin ha detto che «accoglie con favore l’invito dell’Onu per il dialogo sulla sicurezza alimentare» e al momento non sta ostacolando «la fornitura di grano ucraino al mercato mondiale». Ha respinto anche le accuse secondo le quali le sue truppe avrebbero minato i porti che si affacciano sul mar Nero impedendo così il trasporto delle merci.

L’invasione dell’Ucraina

Per quanto riguarda la guerra Putin ha detto che «tutti gli obiettivi dell’operazione speciale in ucraina saranno realizzati». Inoltre, ha precisato che «l’operazione speciale della Russia in Ucraina è la decisione di uno Stato sovrano basata sul diritto di garantire la sua sicurezza».

Il Forum

La kermesse

