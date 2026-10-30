Putin uccide la Novaja Gazeta, l’ultima voce libera della Russia

Le intimidazioni, i pestaggi, gli arresti, gli avvelenamenti, gli atti estortivi, persino il rapimento di una reporter. Da sempre bersaglio del regime, il giornale che fu di Anna Poltikovskaya ora è costretto a chiudere i battenti. Anche Gorbaciov fu tra i suoi azionisti

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Vent’anni fa, quando Putin era solo la scommessa di ciò che sarebbe diventato, la Novaja Gazeta occhieggiava in più punti della Prospettiva Nevskij. Le edicole ne rilanciavano l’edizione attraverso le locandine di prima pagina. I titoli erano espliciti, provocatori, ironici, tutt’altra cosa rispetto al profilo paludato delle pubblicazioni filogovernative. E stavano lì dov’erano – spesso esibiti da edicolanti maliziosi – anche a lungo, perché il giornale usciva a cadenza bisettimanale (poi tre vo