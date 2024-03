Il presidente ha parlato dal quartier generale della sua campagna elettorale, dopo che lo scrutinio finale ha decretato una vittoria per oltre l’87 per cento dei voti. «Ora portare tutti gli obiettivi a termine», ha detto.

«Ho sognato una Russia forte, indipendente e sovrana. E spero che i risultati delle elezioni ci permettano di raggiungere tutti questi obiettivi insieme al popolo russo», ha detto il presidente russo Vladimir Putin dal quartier generale della sua campagna elettorale. Al termine dello scrutinio, i dati ufficiali dicono che Putin ha vinto con l’87.3 per cento delle preferenze. Nel suo discorso ha anche attaccato l’Occidente, che ha accusato più volte il leader russo di aver commesso brogli elettorali.

«Cosa vi aspettavate da loro, una standing ovation? Stanno combattendo contro di noi, combattendo militarmente», ha detto Putin dal comitato elettorale.

Per il presidente russo, ora è necessario portare a termine «tutti gli obiettivi principali per lo sviluppo del paese» che «sono stati delineati di recente nel discorso all'Assemblea federale». Il primo obiettivo è quello di portare a termine l’operazione militare in Ucraina, ha detto ringraziando i soldati impegnati al fronte.

Su Navalny

Poi per la prima volta dal 16 febbraio scorso, giorno in cui l’oppositore politico Aleksej Navalny è stato trovato morto all’interno della colonia penale dove era detenuto, Vladimir Putin ha voluto affrontare la questione. Ha respinto le accuse di averlo ucciso e ha sostenuto che qualche giorno prima della sua morte gli era anche stata presentata la possibilità di liberarlo attraverso uno scambio di prigionieri con alcuni cittadini russi detenuti in occidente. «Che mi crediate o no, l’uomo che mi ha parlato non aveva finito la frase e io ho detto: sono d'accordo. Ma sfortunatamente è successo quel che è successo», ha detto Putin.

Sulle elezioni negli Stati Uniti e lo scontro con la Nato

Putin, come già fatto più volte in passato, non ha escluso un conflitto su larga scalata tra la Russia e la Nato. «Penso che nel mondo moderno tutto sia possibile. Ma dico - e questo è ovvio per tutti - che, in questo caso, ci troveremo a un passo da una terza guerra mondiale su larga scala. Credo che quasi nessuno sia interessato ad averla», ha aggiunto. Al momento il presidente russo ha ricevuto i complimenti da Cina, Nicaragua, Venezuela, Tagikistan, Bolivia e Corea del Nord.

«Non abbiamo preferenze riguardo a nessun candidato alle presidenziali negli Stati Uniti. Lavoreremo con coloro che otterranno la fiducia degli elettori statunitensi», ha concluso il presidente russo, per il quale la pratica statunitense del voto per corrispondenza crea l'opportunità di truccare i voti.

