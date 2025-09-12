Il presidente americano Donald Trump e i suoi collaboratori sono frustrati dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo che l'Idf ha bombardato il Qatar, ha riportato Politico, citando due fonti vicine a Trump. "Ogni volta che fanno progressi, sembra che Netanyahu bombardi qualcuno", ha detto a Politico una persona vicina al team per la sicurezza nazionale di Trump. "Ecco perché il presidente e i suoi collaboratori sono così frustrati da Netanyahu", ha aggiunto.