Mohammed bin Abdulrahman al Thani discuterà del bombardamento dell’Idf sul suo territorio e della situazione a Gaza
A tre giorni dall’attacco a Doha contro l’edificio residenziale che ospitava i leader di Hamas, il primo ministro del Qatar terrà una serie di incontri negli Stati Uniti con la leadership dell’amministrazione Donald Trump per discutere della tregua a Gaza e del raid dell’esercito israeliano avvenuto sul territorio dell’emirato.
Mohammed bin Abdulrahman al Thani, quindi, vedrà il segretario di Stato americano Marco Rubio alla Casa Bianca a Washington, ha dichiarato il Dipartimento di Stato nella tarda serata di giovedì. Ma secondo Politico e Axios hanno riportato che il primo ministro dovrebbe incontrare anche il presidente Donald Trump, il vicepresidente J.D. Vance e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. Intanto, citando funzionari anonimi Politico ha raccontato che Trump sarebbe frustrato dall’atteggiamento del premier israeliano Benjamin Netanyahu.
Intanto a Gaza proseguono i bombardamenti. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, almeno 21 persone sono state uccise dall’Idf dall’alba del 12 settembre.
PUNTI CHIAVE
08:51
Gaza, 21 palestinesi uccisi dall'alba
08:46
Yemen: aumenta a 46 il bilancio delle vittime nell'ultimo attacco dell'Idf
08:11
Il premier del Qatar incontrerà Trump e Rubio negli Stati Uniti
Gaza, 21 palestinesi uccisi dall'alba
Almeno 21 persone sono state uccise a causa degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa citando fonti sanitarie. Nella zona di Al-Tawam, a nord di Gaza City, le vittime sono 14, mentre altre quattro persone sono state uccise in un raid a Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza. Le fonti sanitarie hanno aggiunto che due persone che si trovavano in una tenda che ospitava sfollati sulla spiaggia a ovest di Gaza City sono state uccise da un altro bombardamento
Yemen: aumenta a 46 il bilancio delle vittime nell'ultimo attacco dell'Idf
Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani di questa settimana contro i ribelli Houthi nella capitale Sana'a è salito a 46. Il conteggio non è ancora definitivo.
La Giordania condanna i nuovi insediamenti approvati da Israele
La Giordania ha condannato la decisione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di approvare il piano di insediamento nell'area E1 della Cisgiordania. In una dichiarazione, la diplomazia di Amman ha affermato che l'iniziativa costituisce una palese violazione del diritto internazionale che indebolisce la soluzione dei due Stati. Il portavoce ufficiale del ministero, Fuad al Majali, ha affermato il rifiuto assoluto e la condanna del Regno di questo "piano di insediamento e delle misure unilaterali illegali israeliane in Cisgiordania, che costituiscono una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare della risoluzione 2334, che condanna tutte le misure israeliane volte a modificare la composizione demografica, il carattere e lo status del territorio palestinese occupato dal 1967".
Trump sarebbe frustrato dalle scelte di Netanyahu
Il presidente americano Donald Trump e i suoi collaboratori sono frustrati dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo che l'Idf ha bombardato il Qatar, ha riportato Politico, citando due fonti vicine a Trump. "Ogni volta che fanno progressi, sembra che Netanyahu bombardi qualcuno", ha detto a Politico una persona vicina al team per la sicurezza nazionale di Trump. "Ecco perché il presidente e i suoi collaboratori sono così frustrati da Netanyahu", ha aggiunto.
Il premier del Qatar incontrerà Trump e Rubio negli Stati Uniti
Il primo ministro del Qatar incontrerà oggi i massimi responsabili statunitensi con cui dovrebbe discutere dell'attacco israeliano in Qatar e dello stato dei colloqui per un cessate il fuoco a Gaza. Il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio alla Casa Bianca a Washington, ha dichiarato il Dipartimento di Stato nella tarda serata di giovedì. Politico e Axios hanno riportato che il primo ministro dovrebbe incontrare anche il presidente Donald Trump, il vicepresidente J.D. Vance e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff.
