prevost: «Non è mio interesse dibattere con il presidente»

Quel nervo scoperto “papista”: l’avversione di Trump per Leone

Mattia Ferraresi
18 aprile 2026 • 18:59

L’ostilità dei Padri fondatori e l’eresia del’americanismo: la disputa tra il papa e il tycoon pesca da un pozzo profondo. La decisione del presidente di farla deflagrare mette i cattolici in una posizione scomoda. Soprattutto JD Vance

L’aspra disputa politico-teologica innescata dalle intemerate di Donald Trump contro Leone XIV pesca in un pozzo molto profondo. Il bisticcio non ha soltanto a che fare con il dibattito sulla guerra in Iran, con il comportamento dell’elettorato cattolico nel prossimo futuro o con il destino di due potenziali contendenti alla presidenza, ma con la concezione che l’America ha di sé stessa, della sua missione morale e del suo ruolo nel mondo. E con la questione romana nella sua versione americana,

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)