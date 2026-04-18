Quel nervo scoperto “papista”: l’avversione di Trump per Leone

L’ostilità dei Padri fondatori e l’eresia del’americanismo: la disputa tra il papa e il tycoon pesca da un pozzo profondo. La decisione del presidente di farla deflagrare mette i cattolici in una posizione scomoda. Soprattutto JD Vance

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L’aspra disputa politico-teologica innescata dalle intemerate di Donald Trump contro Leone XIV pesca in un pozzo molto profondo. Il bisticcio non ha soltanto a che fare con il dibattito sulla guerra in Iran, con il comportamento dell’elettorato cattolico nel prossimo futuro o con il destino di due potenziali contendenti alla presidenza, ma con la concezione che l’America ha di sé stessa, della sua missione morale e del suo ruolo nel mondo. E con la questione romana nella sua versione americana,