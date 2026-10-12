Rabbia repubblicana per il patto con Mosca: «Trump cambi rotta»

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WASHINGTON DC – L’accordo è indigesto persino a una parte del suo partito. Per frenare il caro carburanti, Donald Trump si affida a Vladimir Putin, ma l’accordo annunciato venerdì sulla fornitura di diesel provoca non pochi mal di pancia. Sette senatori, quattro del Gop e tre democratici, chiedono al presidente di fare immediatamente marcia indietro. Sul tavolo c’è una prima tranche di oltre 300mila tonnellate di diesel russo destinate agli Stati Uniti e ai mercati internazionali, seguita da alt