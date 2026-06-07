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Almeno dieci persone sono state uccise domenica 7 giugno negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito dai soccorritori e da fonti mediche nel territorio palestinese. Secondo l’ultimo bilancio del ministero della Salute di Gaza, nelle ultime 24 ore sono state ferite 35 persone.

Nonostante la tregua siglata nell’ottobre 2025, Gaza continua a essere attraversata da violenze quotidiane, mentre Hamas e Israele si accusano reciprocamente di violare l’accordo.

Secondo la Protezione civile, un raid ha colpito un veicolo vicino alla scuola al-Buraq, nella parte occidentale di Gaza City, causando la morte di quattro persone. L’ospedale al-Shifa ha confermato di aver ricevuto quattro corpi.

Un altro bombardamento, sempre secondo la Protezione civile, ha preso di mira un posto di polizia nell’area di al-Mawasi, vicino a Khan Younis, nel sud della Striscia. Il bilancio indicato è di cinque morti e 17 feriti. L’ospedale Nasser di Khan Younis ha confermato di aver ricevuto cinque corpi e di aver accolto i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

Nel centro della Striscia, l’ospedale dei Martiri di al-Aqsa di Deir al-Balah ha riferito che il corpo di un pescatore, Mohammed Moussa Abu Jaiab, è stato trasferito nella struttura dopo essere stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in mare.

Interpellato dall’Afp, l’esercito israeliano ha detto di stare verificando le informazioni. Sabato i servizi di soccorso a Gaza avevano già riferito di dieci morti in attacchi israeliani in diverse aree del territorio. Altri due corpi sono stati ritrovati a Gaza City e trasferiti domenica all’ospedale al-Shifa, portando quel bilancio a 12.

La Striscia di Gaza è devastata da oltre due anni di guerra, iniziata dopo l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. Secondo il ministero della Salute del territorio controllato da Hamas, i cui dati sono considerati affidabili dall’Onu, almeno 961 palestinesi sono stati uccisi dall’annuncio del cessate il fuoco di ottobre. L’esercito israeliano ha riferito di cinque morti tra le sue fila nello stesso periodo.

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