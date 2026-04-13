La festa a Kiev e il gelo di Mosca per la vittoria di Magyar: «Ungheria ostile»

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KIEV – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha scelto la linea istituzionale, commentando il risultato delle elezioni ungheresi con un sobrio «siamo pronti a lavorare con il nuovo governo». Ma è grande la gioia di moltissimi ucraini di fronte alla sconfitta di quello che negli ultimi anni si era trasformato nell’arcinemico dell’Ucraina, il primo ministro uscente, Viktor Orbán. Espressa ad esempio dal parlamentare Oleksey Honcharenko, che mentre si trovava a Budapest si è ripreso mentre ca