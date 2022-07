In totale l’amministrazione Biden ha stanziato un miliardo di dollari per rivedere le attuali infrastrutture che provocano barriere e svantaggiano le minoranze. Ma i soldi rischiano di essere già pochi, la proposta iniziale ne prevedeva venti

La discriminazione razziale si esplicita in diverse forme, anche nelle infrastrutture. Strade statali costruite in mezzo alle comunità afroamericane che sono così costrette a trasferirsi, snodi della viabilità che circondano un quartiere ghettizzandolo, accessi a spiagge attraverso piccoli cavalcavia in cui gli autobus, che trasportano persone dai centri urbani periferici, non riescono a passare perché troppo piccole. Sono solo alcuni dei casi che il “Reconnecting communities”, il progetto dell’amministrazione Biden, intende risolvere per fare pace con la segregazione razziale e rimediare agli errori del passato in materia di costruzioni e infrastrutture.

Il presidente americano ha deciso di affidare al dipartimento dei Trasporti un miliardo di dollari per il programma che abbatterà le autostrade costruite con l’esplicito scopo di creare barriere fisiche tra le comunità afroamericane e quelle minoritarie.

L'ambizioso programma, però, non prevede solo di abbattere ma anche di costruire. Altri cantieri, infatti, daranno vita a nuove infrastrutture ecosostenibili e all’avanguardia come le greenway che hanno l’obiettivo di promuovere la mobilità ciclistica e pedonale e ridurre le emissioni dei trasporti.

«Il nostro obiettivo non è quello di attribuire colpe. Non si tratta di farsi prendere dal senso di colpa o dal rimpianto. Si tratta di risolvere un problema», ha detto il segretario ai Trasporti, Pete Buttigieg, annunciando il primo progetto pilota di questo tipo che sia mai stato approvato negli Stati Uniti. «Si tratta di riparare ciò che è stato rotto, soprattutto quando il danno è stato fatto con i soldi dei contribuenti», ha aggiunto.

Si parte dall’Alabama

Buttigieg si è recato a Birmingham, in Alabama, città che ospitava una delle principali sedi del Movimento dei diritti civili nonché luogo in cui Marthin Luther King ha iniziato la sua attività di pastore negli anni Sessanta. A Birmingham Buttgieg ha incontrato la comunità afroamericana e ha raccolto idee per migliorare il suo programma.

I funzionari della città hanno annunciato che intendono utilizzare i fondi federali del “Reconnecting communities” per finanziare un nuovo sistema di trasporto rapido di autobus. Si chiamerà “Birmingham Xpress” e collegherà gli abitanti dell’Alabama di 25 comunità a posti di lavoro, scuole e infrastrutture sanitarie.

Il programma

L’amministrazione Biden ha già fatto sapere che nell’approvazione dei progetti presentati darà priorità alle «comunità economicamente svantaggiate, in particolare a quelle con progetti incentrati sull’equità e la giustizia ambientale, con un forte impegno e gestione della comunità e un impegno per la prosperità condivisa e lo sviluppo equo». Del miliardo promesso, circa 195 milioni di dollari saranno già disponibili a partire da quest’anno, di cui 50 milioni per la pianificazione dei progetti. La richiesta per i fondi federali può essere portata avanti dagli stati, governi locali, organizzazioni no profit, organizzazioni metropolitane, e aziende di infrastrutture e trasporti.

«Laddove l’attuale infrastruttura di trasporto crea ostacoli alla connettività della comunità, possiamo sostenere gli investimenti per l'adeguamento dei nuovi progetti di strade, per le conversioni di strade complete e per la rivitalizzazione delle strade principali», ha dichiarato Stephanie Pollack, vice amministratore della Federal Highway Administration. Il rischio, però, è che un miliardo di dollari siano già pochi per i cinquanta stati della federazione. Non è un caso se, come riporta il New York Times, all’inizio la misura prevedeva una proposta da 20 miliardi di dollari.

