La procura di Roma ha chiuso le indagini sull’omicidio e la tortura di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso al Cairo a fine gennaio del 2016: sono stati accusati di sequestro di persona quattro 007 della agenzia di sicurezza egiziana, uno di loro è stato inoltre accusato di omicidio aggravato. Per il quinto indagato di cui la procura aveva dato notizia le indagini sono state archiviate per insufficienza di prove. Il comunicato dei magistrati parla delle torture subite da Giulio, colpito con calci, pugni e lame roventi «per motivi abietti e futili e con crudeltà».

Le accuse

Gli accusati hanno un tempo di oltre venti giorni per depositare ulteriori memorie, al termine la procura, sulla base di nuovi elementi, deciderà sull’esercizio dell’azione penale.

Il procuratore capo Michele Prestipino e il pm Sergio Colaiocco oggi sono intervenuti presso la commissione di inchiesta parlamentare sull’omicidio di Giulio Regeni. «Questo è un esito importante perché non era un esito affatto scontato», ha detto Prestipino. La procura, ha aggiunto, «ha fatto veramente di tutto per accertare tutti gli elementi utili, lo dovevamo alla memoria di Giulio Regeni, a tutti noi, all’essere magistrati di questa Repubblica».

Gli atti sono partiti «con rito degli irreperibili»: la procura egiziana infatti non ha fornito gli indirizzi degli agenti accusati. Si tratta «del generale Tariq Sabir, di Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif». Magdi Ibrahim Abdelal Sharif è l’agente che risponde anche di lesioni e omicidio aggravato. Il reato di tortura è stato introdotto solo nel luglio 2017. Gli atti sono arrivati ai difensori d'ufficio italiani, non essendo stato possibile fare l'elezione di domicilio.

Nei confronti del quinto indagato, Mahmoud Najem, «non essendo gli elementi raccolti sufficienti allo stato - dicono gli inquirenti - a sostenere l'accusa in giudizio, è stata depositata richiesta di archiviazione al gip». Gli inquirenti egiziani, che avrebbero dovuto cooperare, fino all’ultimo non hanno fornito neanche gli indirizzi degli indagati per notificare loro gli atti.

La settimana scorsa Prestipino aveva incontrato il procuratore generale d’Egitto per comunicargli le intenzioni dell’Italia. Dallo scambio era emersa una nota congiunta che aveva esposto le posizioni inconciliabili delle procure. Il risultato, ha detto ancora il procuratore capo, è stato raggiunto «nonostante le difficoltà». Adesso «intendiamo sottoporlo al giudice per le valutazioni del caso». Gli elementi sono «significativi e rilevanti e acquisiti attraverso una collaborazione indiretta con la procura egiziana». Un rapporto, questo, «laborioso, difficoltoso e complesso, che noi riteniamo non pienamente compiuto. Lo riterremo tale quando risponderà a tutte le nostre rogatorie che attendono appunto risposta».

Colaiocco ha detto che sono altri 13 «i soggetti nel circuito degli indagati» di cui la mancata collaborazione dell'autorità egiziana ha impedito di accertare le posizioni.

Le torture

Ci sono testimoni di quello che è accaduto a Regeni. «Ho visto Giulio ammanettato a terra con segni di tortura sul torace», ha detto uno dei cinque testimoni sentiti dagli inquirenti di Piazzale Clodio nell'ambito dell'inchiesta sul caso Regeni. La testimonianza è stata citata da Colaiocco durante l’audizione davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta. Nel comunicato dei magistrati si legge di «acute sofferenze fisiche» messe in atto anche attraverso oggetti roventi, calci, pugni, lame e bastoni. I magistrati hanno scritto che nei confronti di Regeni, per «motivi abietti e futili e con crudeltà», sono state «cagionate lesioni» e «la perdita permanente di più organi».

L’azione ha causato «numerose lesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto cervico dorsale e degli arti inferiori; attraverso ripetuti urti a opera di mezzi contundenti (calci o pugni e l'uso di strumenti personali di offesa, quali bastoni, mazze) e meccanismi di proiezione ripetuta del corpo contro superfici rigide e anelastiche».

Prestipino ha detto anche che «per l'omicidio di Giulio Regeni si svolgerà un solo processo e si svolgerà in Italia con le garanzie procedurali secondo i nostri codici. Questo processo avrà al proprio centro la valutazione dell'impianto probatorio che la Procura di Roma ha in questi anni raccolto e messo in piedi».

© Riproduzione riservata