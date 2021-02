Il premier britannico, Boris Johnson, ha spiegato in parlamento le quattro fasi del piano che mira a far uscire il paese da tutte le restrizioni dovute alla pandemia causata dal Covid-19. La data fissata per un totale rientro alla normalità è quella del 21 giugno. Negli ultimi due mesi il Regno Unito è stato colpito da una nuova ondata di contagi causata dalla cosiddetta variante inglese che, secondo i primi, studi sarebbe molto più contagiosa della versione “normale” e del virus e più letale del 30 per cento. Per diversi giorni consecutivi, il paese ha registrato oltre mille morti a causa del virus. Ora, però, dopo un duro regime di restrizioni e una campagna di vaccinazione di massa iniziata a inizio dicembre, i numeri dei contagi e dei morti hanno iniziato a calare.

Le quattro fasi

La prima fase è a sua volta divisa in due periodi.

La prima data fissa è l’8 marzo quando tutti gli studente torneranno in classe, ma gli allievi delle scuole di secondo grado dovranno continuare . Sarà consentito incontrare una persona anche per attività ricreative e non solo sportive. I residente nelle case per anziani potranno avere un solo visitatore che dovrà essere regolare. Inoltre, il divieto di uscita dalle case rimarrà in vigore.

La seconda data utile è il 29 marzo quando saranno autorizzate le uscite di sei persone o di due famiglie e la riapertura delle attività sportive organizzate. Verrà inoltre eliminato l’obbligo a rimanere nella propria zona, ma le persone saranno comunque «incoraggiate» a rispettarlo. Rimane inoltre l’invito allo smart working.

La fase due scatterà quindi il 12 aprile quando verrano riaperti anche i negozi non essenziali, i musei e i parrucchieri. Nei pub e ristoranti aranno consentite fino a sei persone allo stesso tavolo. Riaperti anche gli zoo e i parchi a tema oltre a piscine e palestre. Saranno inoltre ammesse 30 persone ai funerali e 15 ai matrimoni.

La fase tre inizierà il 17 maggio. Per le attività fuori dalle abitazioni il limite massimo di persone sarà di trenta. Riapriranno anche cinema e hotel. Sarà consentito organizzare eventi, ma le strutte potranno ospitare solo a mezza capienza.

