A soli sei mesi dal suo insediamento, la maggioranza dei membri del partito Conservatore vuole Boris Johnson come sostituto a Liz Truss che per ora sembra non aver convinto con il suo operato neanche i cittadini

Non finiscono i problemi per la premier britannica Liz Truss. Dopo gli ostacoli alla manovra fiscale e il dietro front suscitato dalle critiche, ora la prima ministra deve affrontare anche il dissenso interno al partito Conservatore. Secondo il sondaggio condotto da YouGov, infatti, la maggioranza dei membri del partito vuole che Liz Truss si dimetta subito. A sole sei settimane dal suo insediamento se i membri potessero rivotare il 55 per cento di loro darebbe la sua preferenza a Rishi Sunak, che ha perso contro Truss, mentre solo il 25 per cento riconfermerebbe la neopremier.

Il 55 per cento dei membri del partito Conservatore pensa che Truss dovrebbe dimettersi ora, mentre il 38 per cento ritiene che dovrebbe rimanere. Inoltre, per il 63 per cento l’ex premier Boris Johnson è un buon sostituto, mentre il 23 per cento sceglierebbe Sunak.

Invece, per quanto riguarda i cittadini intervistati, il 60 per cento vede Sunak come sostituto di Truss, mentre salgono anche le quotazioni del nuovo cancelliere Jeremy Hunt.

