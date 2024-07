Il 26enne avrebbe ucciso con una balestra la moglie di un commentatore radio della Bbc e due sue figlie. Le ricerche sono in corso, mentre il nuovo ministro dell’Interno valuta di introdurre nuove restrizioni sull’uso delle balestre

La polizia britannica sta cercando di rintracciare un uomo accusato di aver ucciso tre donne a Bushey. Le forze dell’ordine hanno reso nota l’identità del ricercato che ipotizzano sia collegato con il triplice omicidio. Si tratta di Kyle Clifford e potrebbe trovarsi nelle zone dell'Hertfordshire o del nord di Londra. Le autorità hanno pubblicato una foto del sospettato chiedendo alla popolazione di non avvinarsi perché potrebbe essere ancora armato. Da una prima ricostruzione le donne sono state uccise con una balestra, ma non si esclude l’uso di altre armi.

La Bbc ha confermato che le vittime del triplice omicidio erano famigliari del commentatore di corse dell’emittente Bbc Radio 5 live, John Hunt. Nello specifico la moglie Carol Hunt, di 61 anni, e due delle sue figlie Hannah (28 anni) e Louise (25 anni). Una di loro, secondo media britannici, sarebbe la ex compagna del presunto killer.

La Bbc ha inviato ai suoi dipendenti un comunicato: «Le notizie odierne sulla famiglia di John Hunt sono totalmente devastanti. I nostri pensieri sono con John e la sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile e gli forniremo tutto il supporto possibile».

Il comunicato della polizia

«Si tratta di una situazione estremamente difficile per la famiglia delle vittime e chiediamo che venga rispettata la loro privacy mentre cercano di accettare quanto accaduto. Sebbene siamo ancora nelle fasi iniziali di questa indagine, stiamo cercando attivamente Kyle Clifford che riteniamo possa trovarsi nelle zone dell'Hertfordshire o del nord di Londra. Data la gravità, chiediamo a chiunque sappia dove si trova di contattare immediatamente la polizia. Se credete di vederlo, vi prego di non avvicinarvi a lui e di chiamare subito il 999. Potrebbe essere ancora in possesso di un'arma».

Il ministro valuta di cambiare la legge

Il ministro dell’Interno Yvette Cooper sta valutando se introdurre delle leggi più severe sulla detenzione delle balestre. Un portavoce del dipartimento ha dichiarato: «Si tratta di un incidente spaventoso e il ministro dell'Interno viene tenuto aggiornato dalla polizia. Manteniamo la legislazione sotto costante revisione e all'inizio di quest'anno è stata lanciata una richiesta di prove per valutare se introdurre ulteriori controlli sulle balestre. Il ministro degli Interni esaminerà rapidamente i risultati per valutare se le leggi debbano essere ulteriormente inasprite».

