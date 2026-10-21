Appuntamento con la storia

Religiosi ai seggi per evitare le violenze: il midterm spaventa (soprattutto Trump)

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
21 ottobre 2026 • 19:27
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In vista delle elezioni di metà mandato un’insolita alleanza di pastori, rabbini, imam, buddisti, quaccheri e volontari laici si è mobilitata in difesa del diritto di voto. Intanto il tycoon cerca di “raddrizzare” l’esito investendo 400 milioni di dollari

NEW YORK – Alla vigilia delle elezioni di metà mandato, in America la democrazia si esercita nella paura. Ci sono gruppi di elettori che potrebbero decidere di non recarsi alle urne non per disaffezione verso i candidati, quanto per timore di ritorsioni. La violenza politica, in aumento da anni, rischia di acuirsi in questo periodo nato dal clima di intimidazione alimentato da Donald Trump e dai suoi fedelissimi. A difesa del diritto di voto si è mobilitata un’insolita alleanza di pastori, rabbi

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.