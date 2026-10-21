Religiosi ai seggi per evitare le violenze: il midterm spaventa (soprattutto Trump)

In vista delle elezioni di metà mandato un’insolita alleanza di pastori, rabbini, imam, buddisti, quaccheri e volontari laici si è mobilitata in difesa del diritto di voto. Intanto il tycoon cerca di “raddrizzare” l’esito investendo 400 milioni di dollari

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NEW YORK – Alla vigilia delle elezioni di metà mandato, in America la democrazia si esercita nella paura. Ci sono gruppi di elettori che potrebbero decidere di non recarsi alle urne non per disaffezione verso i candidati, quanto per timore di ritorsioni. La violenza politica, in aumento da anni, rischia di acuirsi in questo periodo nato dal clima di intimidazione alimentato da Donald Trump e dai suoi fedelissimi. A difesa del diritto di voto si è mobilitata un’insolita alleanza di pastori, rabbi