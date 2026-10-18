La repressione di Putin tocca tutti: il volto sconosciuto delle vittime

Ad aiutare l’apparato è stata l’implementazione relativa allo status di “agente straniero”, usato indiscriminatamente dal regime. A fine 2025, per l’associazione Memorial erano 4.823 i perseguitati dal Cremlino. Per la fine del 2026, si stimano altri 2.745 casi

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Quando venne prelevato in ospedale e portato via dagli agenti dei servizi segreti russi (Fsb), il professor Kolker pesava poco più di 60 chili. Qualche mese prima, la bilancia ne segnava più di 100. Cancro al pancreas. Non aveva nemmeno la forza di mangiare da solo, era alimentato con le flebo e gonfio di farmaci antiemetici. Qualche giorno dopo, a inizio luglio 2022, giaceva morto nel carcere di Lefortovo. Fisico specializzato in ottica quantistica e tecnologia laser, Kolker è stato accusato di