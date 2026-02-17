l’ultimo grande leader della comunità afroamericana

Addio al reverendo Jackson, era l’anima dell’America che Trump sta smontando

Mattia Ferraresi
17 febbraio 2026 • 20:01

È morto a 84 anni il discepolo più radicale (e controverso) di Martin Luther King. Il suo attivismo e la sua lotta per i diritti avevano preparato l’elezione di Obama

Il 4 aprile 1968, sotto il balcone del Lorraine Motel di Memphis, un predicatore di ventisette anni vide il corpo di Martin Luther King crollare sul pavimento. «Ogni volta che ci penso», avrebbe detto decenni dopo, «è come togliere una crosta da una ferita». Da quel momento, il reverendo Jesse Jackson è stato uno di quelli che ha portato sulle spalle il peso di un’eredità immensa e il compito improbo di trasformarla in un progetto politico. Jackson è morto ieri all’età di 84 anni Jackson è stato

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)