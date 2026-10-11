un anno dopo il cessate a fuoco

Yara Salem: «Israele ostacola la ricostruzione. Vuole che Gaza resti invivibile»

Youssef Hassan Holgado
11 ottobre 2026 • 07:00
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«Non si possono ignorare i morti e i diritti di proprietà di chi è stato costretto a fuggire», dice l’ex funzionaria della World Bank. «Tel Aviv non ha interesse a far partire i progetti. Nel piano “Phoenix” che abbiamo elaborato il popolo è al centro delle scelte»

«Si cerca di rendere impossibile la vita nella Striscia per farli andare via»

Un anno è passato da quando i leader internazionali si sono fatti fotografare sorridenti a Sharm el Sheikh. Dietro di loro, in un pannello, la scritta gigante: «Peace in the middle east». A un anno di distanza, quella pace è solo una promessa impressa nelle fotografie. Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran per conto di Israele; l’Idf ha distrutto il sud del Libano e bombardato Beirut, mentre a Gaza avanza sul terreno e ha ucciso 1400 palestinesi in un anno. Nella Striscia, inoltre, non c’è trac

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.